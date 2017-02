LAUE. Wenn sie eines bewiesen haben, dann freundliche Hartnäckigkeit. So haben die Engagierten des Delitzscher Tierschutzvereins in den vergangenen 13 Monaten im Rahmen ihres Spendenmarathons eine Summe von mehr als 33 000 Euro aufgebracht und so das Tierheim in schwierigen Zeiten über Wasser gehalten. Bekanntlich war die Stadt aus dem Vertrag ausgestiegen, fehlte eine Summe von mehr als 20 000 Euro als Pauschale für die Fundtierunterbringung. Zum 1. Juli werden Delitzscher Fundtiere auch wieder im Heim im Ortsteil Laue betreut.

Damit geht die nächste finanzielle Herausforderung einher. In diesem Jahr muss dringend ein Reptilienhaus gebaut werden, da im Heim – so will es der neue Vertrag mit der Stadt – auch ungefährliche Exoten untergebracht werden sollen. Der Verein muss das Objekt bis zum Sommer zur Verfügung stellen können, kalkuliert mit mindestens 5000 bis sogar 10 000 Euro Kosten. Der Deutsche Tierschutzbund hat bei einem Besuch in Laue Unterstützung zugesichert. 5000 Euro sollen fließen. Noch einmal 5000 Euro zusätzlich, wenn es der Verein schafft, unabhängig vom Tierschutzbund 10 000 Euro Spenden für das Projekt zu sammeln.

„Eine tolle Sache, die wir in einem Jahr mit neuen Herausforderungen und Umbaumaßnahmen dringend benötigen“, freuen sich die Frauen im Vereinsvorstand. Die gute Nachricht: Der Verein hat nun bis 1. Juli und damit vier Wochen länger Zeit, das Geld aufzutreiben. Die ersten Spenden gingen spontan ein. Derzeit sind es knapp 400 Euro. Auch kleine Summen würden helfen. Bekanntlich macht Kleinvieh ja auch Mist. So lautet das Motto des neuen Spendenaufrufs: „Gemeinsam schaffen wir das!“ Dabei geht es künftig nicht nur um Reptilien, so soll in diesem Jahr das Nagerhaus einen Freilauf bekommen und die Katzenzimmer werden weiter aus- und umgebaut.

Spendenkonto: Tierschutzverein Delitzsch e.V., IBAN: DE33 8609 5554 0350 0110 21, BIC: GENODEF1DZ1 Volksbank Delitzsch

Von Christine Jacob