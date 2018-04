Tierheim Laue putzt sich raus

Laue. Frühjahrsputz vom Feinsten: mit Bagger, Schubkarren, Harken und vielen fleißigen Händen sowie Sonne satt. Am Samstagfrüh stimmte im Delitzscher Tierheim in Laue alles, um einen gewaltigen Schritt nach vorn zu machen. Hund, Katze und Co. konnten allerdings nur von weitem zusehen. Der Verein hatte sich für den Arbeitseinsatz ein großes Ziel gesteckt, ist von der Vorsitzenden Simone Ewald zu erfahren: „Wir wollen zum Frühlingsfest, am 29. April, den neuen Freilauf zeigen, an dem wir heute arbeiten.“ Tierheimleiter Maik Hasert koordinierte die Aufgaben, denn die Werkstatt sollte umgelagert und ein Stromkabel verlegt werden. Außerdem sollte eine Gartenwasserleitung mit Pumpe installiert werden. Bernd Canitz vom gleichnamigen Gartenservice hatte die nötige Technik dabei und erledigte mit einem Minibagger die notwendigen Erdarbeiten: „Weil ich Lust habe und als Förderer das gerne tue. Zudem unterstützen meine Lebensgefährtin und ich das Tierheim logistisch und organisatorisch vor allem in der Grünpflege und Grüngestaltung“, machte der Tierfreund und Hundehalter deutlich. Vereinsmitglied Sissy Köhler hat eine ähnliche Motivation „Ich mache das gern für das Tierheim und für die Leute, die hier tätig sind, aber vor allem für die Tiere“, erklärt die junge Frau.

Das Frühlingsfest kann kommen

Für Emily Schöne ist so ein freiwilliger Arbeitssteinsatz selbstverständlich „Bei dem tollen Wetter macht es besonders viel Spaß, wenn man etwas für eine gute Sache tun kann“, erzählt die 22-Jährige. Die Umgestaltung des Freilaufs, Teicharbeiten, Verschönerungen im Außenbereich, der Heckenschnitt sowie die Erdarbeiten mit Kabelverlegung konnten schließlich auch abgerechnet werden. Darauf sind die gut 30 Teilnehmer am Ende stolz, sodass dem Frühlingsfest Ende April nichts mehr im Wege steht.

Von Anke Herold