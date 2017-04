Eilenburg / Delitzsch. Kurz vor Ostern legen sich die beiden Tierparks in Eilenburg und Delitzsch gegenseitig ein Geschenk ins Nest. Ein Hauch von Australien senden die Delitzscher mit einem Känguru an die Mulde, die Eilenburger schicken ihrerseits in der Loberstadt einen indischen Hutaffen ins Rennen. Allerdings nur in Form von Holzskulpturen. Diese wurden am Dienstag von Holzschnitzer Frank Müller aus Doberschütz im Eilenburger Tierpark übergeben. „Wir sind froh“, so Eilenburgs Tierparkleiter Stefan Teuber, „dass wir die Holzskulptur jetzt noch vor dem besucherstarken Osterfest aufstellen können.“ Damit hätte eine lange gehegte Idee endlich umgesetzt werden können.

Das australische Känguru zaubert im Eilenburger Tierpark aus seinem Beutel die Flyer des Delitzscher Tierparks. Die Delitzscher Tiergartenbesucher bekommen von einem Hutaffen einen über die Eilenburger Einrichtung „aus dem Hut gezogen“. „Wir denken, dass Tiergartenbesucher der einen Einrichtung auch potenzielle Gäste der jeweils anderen Einrichtung sind“, begründet die Delitzscher Tiergarten-Chefin Julia Gottschlich die Kooperation.

Beim Osterfest können die Gäste aber nicht nur die Neuzugänge entdecken. Beide Minizoos laden zum ersten traditionellen Saisonhöhepunkt ein. In Eilenburg tanzen am Ostersonntag zweibeinige Hasen und Küken auf der Koppel, steht die Parkeisenbahn ganztägig unter Dampf, dreht sich das Glücksrad, locken Bastelstand und Hüpfburg. Außerdem kann ausgerechnet im Fuchsbau beobachtet werden, wie Küken aus dem Ei schlüpfen.

In Delitzsch gibt es nicht nur am Ostersonntag, sondern auch am Ostermontag ab 10 Uhr ein Festprogramm. Am Sonntag gestalten die Namenlosen das Kinderprogramm. Um 15 Uhr tritt die Puppenbühne Gayaya auf. Am Montag findet ein Kaffeekonzert statt.

Von Ilka Fischer