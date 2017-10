Tino Schneider trägt in der Puschkin-Straße in Delitzsch ordentlich Farbe auf

Delitzsch. Goldener Herbst und ein Arbeitsplatz hoch über der Stadt: Tino Schneider, als Graffiti-Künstler schon mehrfach für die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) im Einsatz, bringt wieder Farbe ins Spiel: Mit Sprühdose, Pinsel und Farbroller gestaltet der 33-Jährige derzeit die Fassade des Wohnblocks in der Alexander-Puschkin-Straße 21-27 neu.

„Die Idee war, auch hier im Einzugsbereich der Straßen und direkt gegenüber vom Kaufland auf uns aufmerksam zu machen und einen Bezug zur Stadt herzustellen“, erklärt Kathi Neumann, Abteilungsleiterin Technik bei der WGD.

Kinderperspektive im Großformat

Auf dem Entwurf, den Tino Schneider einbrachte, wird dieser so hergestellt: Vor dem Delitzscher Stadtplan greift ein kleines Mädchen fest eingepackt in dicke Winterkleidung nach einer Seifenblase, in der sich das WGD-Logo spiegelt. Die Stadt der Türme ist aber auch im Vordergrund präsent: Von der Kleidung der Kleinen heben sich verschiedene Stadtansichten ab, darunter auch eine Familie, die im warmen Licht am Strand an einem der hiesigen Seen planscht. „Ich habe unterschiedliche Motive zusammengefügt zu einer Collage“, erklärt der Künstler bei der Arbeit. Der ausgebildete Grafiker, hat den Entwurf zunächst am Computer erstellt. Stück für Stück wird er jetzt auf die Fassade übertragen. „Das Ganze wird gerastert, so behält man den Überblick.“ Mit Unterbrechungen entsteht so binnen drei Wochen Kunst mitten in der Stadt.

