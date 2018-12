Löbnitz

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Löbnitz. Eine Frau war mit ihrem Pkw aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Feuerwehr alarmiert

Der Audi geriet an einen Baum am Straßenrand, überschlug sich wohl und kam schließlich auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen. Die Frau wurde durch das Unglück schwer verletzt und in dem Audi A4 eingeklemmt. Die Feuerwehren Löbnitz und Delitzsch sowie Rettungsdienst und Polizei wurden zu dem Unfall alarmiert. Die Frau verstarb allerdings noch an der Unfallstelle.

Wildunfall könnte Ursache sein

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war kein weiterer Pkw an diesem Unfall beteiligt, sondern nur der Wagen der Frau. Allerdings kann nach dem ersten Ermittlungsstand vom Dienstagabend nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Wildunfall gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen laufen auch in diese Richtung.

Kriseninterventionsteam gerufen

Die 33-Jährige wohnte seit einiger Zeit in der Gemeinde Löbnitz. Das Kriseninterventionsteam kümmert sich um die Angehörigen der jungen Frau.

Die Straße musste bis in den Abend hinein für die Ermittlungsarbeiten gesperrt bleiben. Die Sperrung erfolgte weiträumig.

Von Christine Jacob