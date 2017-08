Tödliches Zugunglück: Opfer war ein 13-jähriger Junge aus Delitzsch

Leipzig. Nach dem tödlichen Unfall eines Kindes am Unteren Bahnhof in Delitzsch ist nun die Identität geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben sich die Vermutungen bestätigt. Bei dem Toten handelt sich um einen 13-jährigen Jungen. Der Gymnasiast habe am Dienstag gegen 16.20 Uhr die Gleise absichtlich betreten, weil er sich umbringen wollte. Dort erfasste ihn ein Intercity von Berlin auf dem Weg nach Leipzig.

Wie die Ermittler weiter mitteilten, liegen keine Erkenntnisse vor, dass sich bei dem Vorfall weitere Kinder auf dem Bahnsteig befanden. Ein leichtsinniges Verhalten unter Schülern oder eine Mutprobe schließen die Beamten aus.

Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, können Sie sich an die Telefonseelsorge in Deutschland unter den Nummern (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 oder im akuten Fall an einen Notarzt wenden.

mro