Torgau. Am Donnerstagmorgen wurde eine tote Frau in der Elbe in Torgau gefunden. Die Insassen eines Polizei-Hubschraubers hatten den Leichnam beim Überflug gegen 9.20 Uhr in Höhe der Schiffsanlegestelle entdeckt. Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, soll es sich vermutlich um eine 83-jährige Torgauerin handeln, die seit Mittwochnachmittag vermisst wurde und einen Abschiedsbrief hinterlassen hatte. Bereits am Abend und in den frühen Morgenstunden wurde mit einem Helikopter im Stadtgebiet nach der Vermissten gesucht.

Von bw