Rackwitz

Laut Gemeindeverwaltung gehen in Rackwitz regelmäßig Anzeigen über die illegale Entsorgung von toten Haustieren und Schlachtabfällen ein. Meist seien die Tierkörper oder Teile davon durch aufmerksame Bürger im Wald, am Wegesrand oder anderen entlegenen Stellen in der Natur aufgefunden worden. Ebenfalls verbreitet, jedoch häufig unerkannt, sei die Praxis des Vergrabens von tierischen Abfällen.

Haustiere nicht in der Natur entsorgen

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (Lüva) warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren, die dadurch für andere Tiere, Tierbestände aber auch für die menschliche Gesundheit entstehen könnten. Oft seien Infektionskrankheiten die Todesursache bei vermehrt auftretenden Tierverlusten.

Laut Kommune kennen viele Tierhalter, Landwirte und Schlachter die Gefahren und entsorgen anfallende Tierkadaver und Schlachtabfälle in der Regel ordnungsgemäß. Daher richtet die Gemeinde Rackwitz nachfolgende Hinweise insbesondere an Heim- und Hobbytierhalter:

Heimtiere seien grundsätzlich in der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) des Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung Sachsen zu entsorgen. Schlachtabfälle, darunter bestimmte Teile von Rindern, Schafen und Ziegen, zählen zum spezifischen Risikomaterial, dass zwingend in der TBA Sachsen zu entsorgen sei. Schlachtabfälle von Haustieren dürften auf keinen Fall in die Biotonne oder in die Natur entsorgt werden.

Die TBA Sachsen ist am Staudaer Weg 1, in 01561 Priestewitz Ortsteil Lenz ansässig und telefonisch unter 035249 7350, per Fax: 035249 73525 oder via E-Mail: auftragsannahme@tba-sachsen.de zu erreichen. Aufträge werden von 0 bis 24 Uhr angenommen. Bei weiteren Fragen können sich Bürger an das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Nordsachsen unter 03421 758 5202 oder an das Ordnungsamt der Gemeinde Rackwitz unter 034294 7110 wenden.

Von mhs