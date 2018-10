Delitzsch

Mindestens noch bis zum Frühjahr werden keine Bären im Delitzscher Tiergarten leben. Auf dem über 1000 Quadratmeter großen Gelände leben aktuell weiter nur die Korsakfüchse, erst nach der Winterschlafperiode soll es mit syrischen Braunbären oder Kragenbären weitergehen. Unterdessen wird der im Sommer eingeschläferte Grizzly Knicki nun für die Ewigkeit bewahrt.

Haut wird gegerbt

Der Präparator des Leipziger Naturkundemuseums hat nach dem Tod des Bären dem Tier das Fell vor Ort fachgerecht abgezogen und die Haut einer Partnergerberei des Museums in Leipzig übergeben. Dort ist sie auch noch und wird entsprechend für die spätere Verwendung vorbereitet und gegerbt. Die Haut soll als eines der Elemente der zukünftigen Zentralinstallation „Tour de ter Meer“ dienen. In der Sammlung des Naturkundemuseums Leipzig befinden sich 232 Präparate von Hermanus Hendrikus ter Meer, der als Revolutionär der modernen Präparation gilt, sowie 67 Kleinplastiken. Somit besitzt das Leipziger Naturkundemuseum weltweit den größten zusammenhängenden Fundus seines Schaffens. Die ter-Meer-Sammlung soll in der zukünftigen Dauerausstellung des Museums einen besonderen Platz einnehmen.

Präparat entsteht

Wenn die Haut gegerbt ist, wird sie beziehungsweise das Fell bis zur Aufbereitung als Demoplastik durch den Präparator in einer der Tiefkühltruhen des Museums aufbewahrt. Wann das Präparat entstehen wird, ist nach Angaben des Naturkundemuseums noch nicht absehbar.

Von Christine Jacob