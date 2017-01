Delitzsch. Kurz nach 15 Uhr erhielt die Delitzscher Polizei am Mittwoch einen Hinweis, dass auf dem Fahrradweg in Benndorf bei Delitzsch, Ecke Lobersiedlung/Paupitzscher Straße, ein Mann auf dem Fahrradweg liegt und offenbar tot sei. Der Notarzt wurde darauf alarmiert, der vor Ort jedoch nur noch den Tod feststellen konnte. Bekannt ist derzeit, dass der Mann offenbar mit dem Rad von Delitzsch in Richtung Benndorf unterwegs war. Auf Höhe der Einmündung zur Lobersiedlung muss es dann zu einem Vorfall gekommen sein, den die Polizei jetzt versucht aufzuklären. Es kann sich um einen Unfall handeln, aber auch eine plötzliche gesundheitliche Attacke, in Folge der Mann stürzte, ist möglich. Offenbar muss den Vorfall jedoch jemand bemerkt und versucht haben zu helfen. „Der Mann lag in stabiler Seitenlage“, hieß es aus Polizeikreisen. Wie der Mann heißt und wie alt er ist, wird derzeit ermittelt. Spezialisten der Unfallaufname wurden angefordert.

Von Ditmar Wohlgemuth