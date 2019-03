Delitzsch/Wiedemar

Zwei Transporter-Diebstähle beschäftigen die Polizei in der Region Delitzsch. So wurde im Laufe des Wochenendes in Delitzsch ein weißer Mercedes Sprinter (amtliches Kennzeichen DZ TB 9) auf dem Gelände einer Autowerkstatt entwendet. Wie die Polizei berichtete, hatte der Besitzer des Fahrzeuges den Transporter am Freitag dorthin zur Reparatur gebracht. Montagmittag sei er dann von einem Werkstattmitarbeiter angerufen worden, der fragte, ob er den Sprinter bereits weggeholt habe. Das Fahrzeug sei verschwunden. Der Autobesitzer erstattete daraufhin Anzeige. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und schrieb den Transporter zur Fahndung aus.

Zweiter Fall in Wiedemar

Unbekannte Täter verschafften sich zudem gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Lilienthalstraße im Wiedemarer Gewerbegebiet. Sie beschädigten dabei eine Schranke und entfernten ein Vorhängeschloss. Auf dem Firmenareal stahlen die Täter dann einen weißen Volkswagen Crafter (amtliches Kennzeichen PI TK 7100) mit einem grünen Schriftzug an der Seite. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagabend, 18.45 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz