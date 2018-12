Nordsachsen/Delitzsch

Im Sommer herrschte monatelang Dürre, doch die Niederschlagswassergebühren müssen trotzdem gezahlt werden. Das empfand der Delitzscher Uwe Mokroß als wenig fair. Er wandte sich nun an den Abwasserzweckverband Delitzsch, forderte eine Rückerstattung der vorausgezahlten Gebühren – und leitete seine Anfrage auch gleich noch an unsere Zeitung weiter und machte sie so öffentlich. Man könne doch an der Hand abzählen, wann über sein Dach Regenwasser in das Kanalsystem geflossen ist, so Uwe Mokroß. Die Niederschlagswassergebühr sollte somit „anteilmäßig für die regenarmen Monate zurückerstattet“ werden.

Kanalnetz muss immer da sein.

Beim Abwasserzweckverband sieht man das anders. Das Netz muss zur Verfügung gestellt werden, die Kosten sind also so oder so vorhanden, ob nun viel oder wenig Regen fällt, argumentierte der Technische Leiter Andreas Brauer. Die Betriebskosten dieser Anlagen seien in trockenen Zeiten mitunter sogar höher als wenn im „normalen“ Maße Regen fällt. Ein ordentlicher Regenguss würde das Leitungsnetz spülen, teilweise müsse das bei Trockenheit vom Abwasserzweckverband künstlich gemacht werden, sobald sich Bürger über Gerüche beschweren, wenn die Leitungen in so einem heißen Sommer wie dem vergangenen trockenfallen.

Meteorologen liefern Daten

Die Regenmengen, die das Kanalnetz fassen muss, werden auf Basis der Daten berechnet, die der Deutsche Wetterdienst für den Standort Delitzsch zur Verfügung stellt. Konkret gehen die Meteorologen von durchschnittlich 549 Millimeter Regen im Jahr aus, erläuterte Andreas Brauer. „Auf Basis dessen, was an Regen runterkommen kann, dimensioniert der Abwasserzweckverband die Kanalnetze – mitunter können allein die Materialkosten bei anderthalb tausend Euro pro Meter liegen, was in die Kalkulation des Verbandes einfließen muss.“

Übrigens: Die Niederschlagsgebühren werden – wenn auch gänzlich unabhängig von der Niederschlagsmenge im vergangenen Sommer – ab 2019 von aktuell 0,92 Euro pro Quadratmeter auf 0,88 Euro pro Quadratmeter gebührenrelevanter Fläche verringert. Berechnet werden sie nach bebauter und befestigter Grundstücksfläche, von der ins Netz abgeleitet werden kann.

Von cj/ks