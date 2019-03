Delitzsch

Positive Bilanz zieht die Delitzscher Werbegemeinschaft nach der Nacht der Türme. Wegen des ungemütlichen Wetters kamen zwar nicht so viele Besucher, „doch die Anzahl war trotzdem ansehnlich“, schätzte Stefan Adam vom Vorstand der Händlervereinigung nach deren Versammlung ein. Auch die Stempelaktion auf den Flyern sei gut angekommen. Insgesamt gab es 30 Rückläufer, die zeigten, dass diese Besucher alle sechs Türme erklommen haben. „Und das ist dann schon eine sportliche Leistung“, so Adam. Die Quote wird noch beachtlicher, wenn man bedenkt, dass das Zeitfenster in der Stadtkirche, kürzer war als an den anderen Stätten. Sie hatte nur zwei Stunden geöffnet. „Es hat seinen Reiz, etwas anzusehen, was sonst nicht zugänglich ist. Es hat alles gut funktioniert und aufs Wetter haben wir nun mal keinen Einfluss“, lobt Adam den Einsatz aller Mitwirkenden. Es wurden aus den Rückläufer-Flyern drei Gewinner gezogen, die sich nun über 30-, 50- und 100-Euro-Gutscheine freuen können. Sie sind bereits persönlich benachrichtigt. Für Sonntag, den 7. April, plant die Werbegemeinschaft nun das nächste Event: den Autofrühling. Auf Linden-, Eilenburger Straße und Rossplatz werden Autohändler aus der Region ihre neuen Modelle vorführen. Auch die ansässigen Händler werden bei diesem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte öffnen.

Von Heike Liesaus