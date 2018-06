Delitzsch/Katterbach

Der am Montagmittag in einem Rapsfeld bei Beerendorf nahe Delitzsch notgelandete Transporthubschrauber der US-Armee sorgt weiter für Aufsehen. Neben Medienvertretern nutzen derzeit einige Delitzscher die Gelegenheit, um sich das Kriegsgerät der US-Armee von nahem anzuschauen. Bewacht wird der CH-47-Helikopters von der Reservisteneinheit der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie Sachsen (RSU-Kompanie).

Notlandung nach Getriebeschaden

Wie Michael Huth, Presseoffizier der US-Streitkräfte in Europa am Hauptstützpunkt in Wiesbaden, gegenüber LVZ erklärt, sei ein Getriebeschaden für die Notlandung verantwortlich gewesen. Der Defekt soll nun vor Ort repariert werden. Im Laufe des Tages soll nun ein weiterer Helikopter des gleichen Typs nach Delitzsch kommen, um den geladenen Geländewagen aufzunehmen. Huth rechnet damit, dass der Einbau drei bis fünf Tage in Anspruch nimmt.

Schaulustige vor Ort

Derzeit nutzen einige Delitzscher wie Elke Richter die Gelegenheit, um sich vor Ort selbst ein Bild zu machen: „Wir hatten privat hier zu tun, und da mein Mann technisch interessiert ist, wollten wir es von nahem sie anschauen“, sagt die Rentnerin. Dass weiterhin Leute vor Ort kommen, sei kein Problem, sagt RSU-Oberfeldwebel Romanik Dziedzic gegenüber der LVZ: „Es sind auch Fotos von außerhalb der Absperrung in Ordnung.“ Nur der Feldweg (Beerendorfer Anger) in Richtung Beerendorf-Ost werde für PKW gesperrt. Personen könnten aber weiterhin zu Fuß in die Nähe des Helikopters gelangen.

Elke und Bernd Richter aus Delitzsch machten sich vor Ort selbst ein Bild. Quelle: Wolfgang Sens

Feldjäger sichern den Standort

Am Vortag hatte Pilot Tucker Sulzberger den „Chinook“ um 12.45 Uhr sicher zu Boden gebracht. Die Besatzung blieb unverletzt. Gestartet waren die Amerikaner auf dem Militärflughafen im bayrischen Katterbach (bei Nürnberg). Sie waren auf dem Weg nach Polen, um an der Militärübung „Saber Strike“ der Nato teilzunehmen, so US-Presseoffizier Huth.

Die Hubschrauber-Besatzung habe die Landestelle dann gegen 16 Uhr verlassen. Ab diesem Zeitpunkt übernahmen Kräfte der Feldjäger aus Leipzig und der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch die Bewachung. Seit 8 Uhr am Dienstagmorgen ist nun eine achtköpfige RSU-Kompanie, bewaffnet mit G36-Gewehren, vor Ort.

Die LVZ bleibt dran.

Von Mathias Schönknecht