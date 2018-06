Beerendorf/Delitzsch

Spektuläre Bilder: In einem Rapsfeld bei Beerendorf nahe Delitzsch musste am Montagmittag ein Militärhubschrauber des US-Militärs notladen. Um 12.45 Uhr brachte Pilot Tucker Sulzberger den Helikopter des Modells CH-47 „Chinook“ sicher zu Boden. Die Besatzung blieb unverletzt.

„Die Öltemperatur wurde immer heißer und kühlte sich nicht ab“, erklärt der Texaner. „Für diesen Fall gibt es ein Notfallprotokoll, das besagt, so schnell wie möglich zu landen.“ Im Fall der vierköpfigen Mannschaft war dies in der Nähe von Delitzsch.

Gestartet war Sulzberger mit seiner Crew auf dem Militärflughafen im bayrischen Katterbach. Ihr Ziel: Eine US-Militärbasis in Polen. Dafür hatte der knapp 11 Tonnen schwere und 18 Meter lange Transporthubschrauber einen Hammer-Geländewagen„Humvee“ geladen.

Der Pilot vermutet nun einen größeren Defekt, der nicht vor Ort zu reparieren sein wird. Bis zu einer Woche könne der Chinook nun in dem Feld verbleiben, bis ihn ein Kran heraushebt, verlädt und nach Leipzig bringt. Bis dahin wird die Militärpolizei den Hubschrauber absichern. Sulzberger und Crew werden voraussichtlich in den kommenden Tagen in einen Ersatzhubschrauber umsteigen und ihre Reise fortsetzen.

Die LVZ bleibt dran.

Von Mathias Schönknecht