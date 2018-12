Zwochau

Es ist ein deutliches Signal. Über 750 Zwochauer haben sich an der Unterzeichnung der Unterschriftenlisten gegen die Schließung des Konsums in Zwochau beteiligt – innerhalb von nur einer Woche. Am vergangenen Mittwoch hatte die Konsumgenossenschaft auf LVZ-Anfrage bestätigt, dass die Filiale an der Leipziger Straße am 31. Dezember das letzte Mal öffnen wird.

Viele Zwochauer sind Genossenschaftsmitglieder

Was nach einer längst beschlossenen Tatsache klingt, wollen André Biedermann, Anita Lorenz und Jürgen Schladitz, die stellvertretend für die vielen Unterzeichner stehen, nicht ohne Protest hinnehmen. „Im Moment hoffen wir ganz klar auf den Erhalt der Filiale in Zwochau“, sagt Ortschaftsrat Schladitz. Dazu kurbelten sie mit Vereinen und der Feuerwehr die Unterschriftenaktion an, legten Listen in Kitas, den Vereinsheimen oder im Markt selbst aus.

Der Konsum Leipzig begründete die Entscheidung mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung des Umsatzes und anstehenden erheblichen Investitionen in Technik und Ausstattung der Filiale. Zwar handele er als Genossenschaft nicht primär gewinnorientiert, „dennoch kann ein Wirtschaftsunternehmen nur in einen Standort investieren, wenn dieser eine positive Prognose vorweist“, teilte Matthias Benz, Marketing-Chef bei Konsum Leipzig mit. „Aus Verantwortung dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern und der Gesellschaft gegenüber mussten wir uns daher für eine Schließung entscheiden.“

Bei Anita Lorenz sorgt die Begründung jedoch für Unverständnis: „Der Konsum ist eine Genossenschaft“, sagt die Zwochauerin, gerade diese solle doch für die Menschen da sein und nicht nur auf die Zahlen schauen. Lorenz sei seit Jahrzehnten Genossenschafts-Mitglied. Sie kann nicht verstehen, wie der Konsum die Leute in dieser Art vor vollendete Tatsachen stellen kann.

Gespräche mit den Konsum-Verantwortlichen

Und so gehe es vielen. Um einen Überblick zu bekommen, wie viele der Kunden in Zwochau auch Mitglied in der Genossenschaft sind, konnte dies jeder in den Unterschriftenlisten vermerken. Heraus kam, dass 177 Unterzeichner Anteile am Unternehmen haben.

„Uns stört vor allem die Kurzfristigkeit“, sagt Biedermann. Ein Teilerfolg wäre zumindest, wenn die Unterschriftensammlung erwirke, dass die Filialschließung um einige Monate verzögert werde. Bis dahin könnten andere Lebensmärkte auf die Situation aufmerksam geworden sein und über eine Ansiedlung entschieden haben, ergänzt Schladitz.

Denn vor allem für die älteren Einwohner bedeute die Schließung einen teilweisen Verlust ihrer Eigenständigkeit. Es fange aber schon bei den Kindern an, sagt Schladitz. Diese sind dann immer darauf angewiesen, mit den Eltern einkaufen zu fahren.

Die Unterschriftenlisten werden nun an Wiedemars Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) übergeben. Die Gemeindeverwaltung will am Ende der Woche zu Gesprächen mit den Verantwortlichen des Konsums zusammenkommen.

Von Mathias Schönknecht