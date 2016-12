Ein Autofahrer ist in Delitzsch in seinem Wagen angegriffen worden. Zu Heiligabend stand der Mann mit seinem Fahrzeug gegen 3.20 Uhr auf der Dübener Landstraße. Ein noch unbekannter Täter sprühte durch die halb geöffnete Scheibe der Fahrertür Pfefferspray in das Auto. Nach Angaben der Polizei habe er dann sein Opfer aus dem Wagen gezogen, auf es eingeschlagen und 50 Euro weggenommen. Der Fahrer musste mit Prellungen und Augenreizungen in einer Klinik behandelt werden.

mro