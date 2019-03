Milch kommt nicht von lila Kühen. Eier gibt es von Natur aus nicht in bunt gekocht. So weit, so klar. Doch wie kommen solche Lebensmittel eigentlich den weiten Weg in den Supermarkt? Und gibt es nicht auch eine Abkürzung? Das haben sich Christine Jacob (Text) und Wolfgang Sens (Fotos) in Brodau bei Delitzsch mal erklären lassen.