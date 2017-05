Zschortau. Nun also doch: Von einem „bösen Erwachen“ sprach der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Was er den Räten verkünden musste, war weniger drastisch, sondern einfach der Stand der Dinge beim Umbau der Zschortauer Grundschule. Dieser verzögert sich, da die Angebote, die die Gemeinde für die Gestaltung der Außenanlage in ihrer öffentlichen Ausschreibung bekam – das waren lediglich zwei –, über der Kostenberechnung lagen.

Ausschreibung aufgehoben

Statt der veranschlagten 246 000 Euro lagen diese satte 26 Prozent über Budget. Die Gemeinde habe daraufhin die öffentliche Ausschreibung aufgehoben, so Schwalbe. Er begründete die verhaltene Resonanz und vergleichsweise hohen Preise mit der aktuellen Situation: „Alle Freianlagenbauer sind ausgebucht. Für die Marktlage können wir nichts.“ Damit trat ein, was in der Gemeinderatssitzung zuvor bereits gemutmaßt wurde: Die Firmen wüssten, dass Alternativen schwer zu finden seien, diktierten Preise und Bauzeiten. Die Kommune möchte darauf jetzt mit einer beschränkten Ausschreibung reagieren, einzelne Bauleistungen sollen in den Herbst verschoben werden, damit diese auch für Firmen interessant werden, die derzeit ausgelastet sind. Auch die beiden Firmen, die sich beteiligt hatten, werden darüber informiert.

Außenarbeiten während des Schulbetriebs

Ohnehin wären Grünanlagen erst im Herbst angelegt worden. Trotzdem soll beim Schulstart Anfang August die Zuwegung zur Außenanlage und die Pflasterfläche vor der Schule fertiggestellt sein. Die Sicherheit der Kinder soll während der Baumaßnahmen gewährleistet sein. Daher sind Teilleistungen für die beiden kommenden Monate geplant. Der Rest soll dann im September und Oktober folgen.

Von Manuel Niemann