Delitzsch

Das Signal ist deutlich für den Delitzscher Süden: Die Rewe-Buchstaben leuchten weithin sichtbar am neu eröffneten Supermarkt unterm Dach des Pep-Centers. „Man merkt, die Delitzscher sind angetan. Immerhin wird hier unter anderem die einzige Frischetheke im Umfeld geboten“, stellt Centermanager Frank Westmeier fest.

Die Rewe-Filiale nimmt 1900 Quadratmeter Fläche ein und hat zeitgemäßes Design an eine Ecke des Centers gebracht. Doch in den kommenden Monaten werden die Umbauten weitergehen. Der Prima Einkaufspark wurde in den 90er-Jahre errichtet. Das damals verfolgte Architektur-Konzept passt nicht mehr zum heutigen Einkaufsverhalten. Das Center soll aufgewertet werden. „Es wird alles viel schöner“, fasst es Westmeier zusammen.

Die Mieter, die bisher da sind, bleiben. Mit der Gastronomie will das Delitzscher Pep aber künftig auch mehr nach außen wirken. So werden die Fleischerei-Filiale und das asiatische Restaurant weiter nach vorn an die Eingangsfront verlegt. Auch der Bäcker am neuen Rewe-Markt soll einen Freisitz bekommen.

Elektronik auf der Penny-Markt-Fläche

Für die Fläche des Penny-Marktes in der Passage gibt es ebenfalls Verwendung. Für den Discounter war die Flächen für die Ansprüche der heutige Zeit nicht mehr groß genug. Er zog im Sommer aus. Doch die Halle soll künftig vom Elektrogeräte-Anbieter Euronics genutzt werden, der bereits im Pep ansässig ist. Er wird sich damit vergrößern. Das Lotto-Geschäft und die Filiale der Friseur-Kette werden an ihren Plätzen bleiben, erklärt der Center-Manager. Aktuell laufen ebenfalls Verhandlungen mit einer Apotheke über die Ansiedlung auf dem Pep-Gelände.

Entwicklung des Delitzscher Südens

Hellweg-Baumarkt und Hammer-Raumausstatter sind neben Rewe ebenfalls die großen Mieter im Center, auch der Matratzenfachmarkt und ein Billigmarkt belegen dort größere Flächen. Insgesamt soll sich der Südraum in den nächsten Monaten weiterentwickeln. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Bau der Hotelanlage „Am Wasserturm“ auf der anderen Seite der Leipziger Straße.

Von Heike Liesaus