Delitzsch

Eine unangenehme Überraschung erlebte der Besitzer eines VW Polo, als er Sonntagvormittag in sein Auto steigen wollte, das er am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Eilenburger Chaussee abgestellt hatte. An eine Fahrt war nicht zu denken, denn die Frontscheibe des Wagens war vollständig zerstört.

Nach Angaben der Polizei im Delitzscher Revier hatten Unbekannte einen Pflasterstein auf die Frontscheibe geworfen. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.

