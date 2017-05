Delitzsch. Ein Gullydeckel wurde jetzt in Delitzsch zum Zerstörungswerkzeug. Wie die Polizei mitteilte, warfen die unbekannten Täter in der Nacht zu Montag die Scheibe eines Eisladens in der Eisenbahnstraße ein – dazu benutzten sie einen Gullydeckel aus der Straße. Warum die Unbekannten ihr Zerstörungswerk verrichteten, war zunächst unbekannt. Laut Polizei fehlt in dem Eisladen nach einem ersten Überblick nichts. Der entstandene Sachschaden liege im mittleren dreistelligen Bereich.

Ebenfalls beschädigt wurde die Scheibe eines nahegelegenen Friseurladens. Ob hier ebenfalls der Gullydeckel als Tatwerkzeug diente, blieb zunächst offen. Der Gullydeckel selbst lag vor dem Eisladen und ein ähnliches Werkzeug wurde am Friseurladen nicht gefunden. Auch hier wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Sonntagabend 19.30 Uhr und dem gestrigen Montag 5.30 Uhr.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Polizei in Taucha von einem Einbruch berichtet, bei dem ein Gullydeckel als Tatwerkzeug diente.

Von kasto