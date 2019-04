Delitzsch

Zweimal Fahren unter Alkoholeinfluss, Sachbeschädigung und Unfallflucht – das meldet die Delitzscher Polizei vom Wochenende.

60-Jähriger fährt in Reibitz gegen Steinmauer

Fall 1: Am Samstagmittag kam ein 60-Jähriger in Reibitz mit seinem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Bauwerk und Fahrzeug wurden beschädigt, der Mann setzte seine Fahrt dennoch fort. Zu Hause angekommen bekam er alsbald Besuch von der Polizei. Die hatten von Zeugen das Kennzeichen erhalten und den Mann ausfindig gemacht. Geflüchtet war er wohl nicht ohne Grund: Er hatte 1,8 Promille intus.

66-Jähriger kollidiert in Krostitz mit Zaun

Fall 2: Wiederum zur Mittagszeit kam am Sonntag auf der Priesterstraße in Krostitz ein 66-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Straße ab und kollidierte mit einem Zaun. Auch er fuhr weiter – allerdings ohne vorderes Kennzeichen. Das hatte er am Unfallort verloren. In Leipzig konnte er schließlich gestellt werden – mit 1,3 Promille im Blut.

Von ka