Schkeuditz

Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 9 nahe dem Schkeuditzer Kreuz am vergangenen Donnerstag, 24. Januar, fahndet die Polizei nun nach einem roten Volvo. Bei dem Unfall, der sich kurz vor 20 Uhr auf der Fahrstrecke in Richtung Berlin ereignete, wurde ein 57 Jahre alter Kia-Fahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei zunächst berichtet hatte, war der Fahrer eines Reisebusses vom mittleren Fahrstreifen auf den linken gewechselt. Der Kia-Fahrer habe daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia mehrmals in die Leitschutzplanken geschleudert. Der Fahrer musste mit Verdacht auf eine Wirbelfraktur ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden.

Reisebus-Fahrer ist unschuldig

Die Polizei hatte anfangs vermutet, der Reisebus-Fahrer habe bei dem plötzlichen Manöver einfach den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet. Bei weiteren Ermittlungen und Befragungen habe sich jedoch herausgestellt, dass den Busfahrer keine Schuld trifft, teilte die Polizei jetzt mit. Verursacht wurde der Unfall wohl durch den Fahrer eines roten Volvos, der den Reisebus ausbremste, so dass dieser ausweichen musste. Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Gesucht werden dringend Zeugen, die Angaben zum Volvo machen können. Dessen Fahrer soll zudem mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und mehrere Fahrzeuge überholt haben. Zeugen können sich an die Verkehrspolizei in Leipzig (Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. 0341/255- 2851) oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Von lvz