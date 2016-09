Delitzsch. Eine Verletzte und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Delitzsch. Schauplatz war die Dübener Straße. Ein Mercedesfahrer wollte nach links in die Straße Am Stadtwald abbiegen und nahm dabei einer Frau im Citroen C1 die Vorfahrt, die stadtauswärts unterwegs war. Die 67-Jährige im Kleinwagen wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der 81-jährige Unfallgegner überstand die Kollision offenkundig ohne größere Blessuren. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es in Höhe der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen. Die Freiwillige Feuerwehr Delitzsch rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Die Befürchtung, dass eine der Personen eingeklemmt ist, bestätigte sich nicht. In dem betroffenen Straßenabschnitt gilt Tempo 50. Wegen der aktuellen Sperrung der östlichen Stadtumfahrung bei Benndorf ist Straße Am Stadtwald derzeit stärker von Verkehr frequentiert.



Von Kay Würker