Unfall auf der B2 Auto brennt nach Zusammenstoß bei Kletzen aus

Krostitz/Kletzen. Mittwochmorgen ist es gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 2 bei Kletzen (Gemeinde Krostitz) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 37-Jähriger mit seinem Audi auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich quer zur Fahrbahn und rutschte gegen einen entgegenkommenden Tanklastzug. Der Audi kam aus Richtung Leipzig, wurde in die Böschung geschleudert und ging nur wenige Sekunden später auf einem Feld in Flammen auf und brannte aus.

Glück im Unglück: Der Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug verlassen. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Asphalt aufgerissen wurde. Der 67-jährige Fahrer des Tanklastzuges blieb unverletzt. Durch den Zusammenstoß wurde die Zugmaschine beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Straße musste in der Zeit von 8.35 Uhr bis circa 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Im Einsatz waren Kameraden aus Delitzsch, Kletzen, Hohenossig und Rackwitz.

Von Frank Pfütze