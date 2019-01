Delitzsch

Ein 74 Jahre alter Radfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Delitzsch verletzt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann kurz vor 7.30 Uhr auf einem separaten Radweg der Beerendorfer Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Oststraße fuhr er vom Radweg herunter, um sich in den fließenden Fahrverkehr der Beerendorfer Straße einzuordnen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden VW Lupo gekommen. Der 74-Jährige stürzte und musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Unterschiedliche Aussagen

Gegenüber der Polizei machten der Fahrradfahrer und die 21 Jahre alte Autofahrerin unterschiedliche Aussagen. Die Polizei sucht deshalb dringend Zeugen, die Hinweise zum genauen Unfallhergang sowie zum Verhalten der Unfallbeteiligten geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig (Verkehrsunfalldienst, Schongauerstraße 13, Telefon 0341/255-2880) zu melden.

Von lvz