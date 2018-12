Laue/Delitzsch

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es am Samstagabend im Delitzscher Ortsteil Laue. Wie die Polizei mitteilte, war kurz nach 19 Uhr ein zunächst noch unbekannter Fahrer vor dem Ortseingang Laue von der Fahrbahn abgekommen und hatte mehrere Leitplanken beschädigt. Danach war er weitergefahren. Weit gekommen ist er jedoch nicht. Sein ebenfalls erheblich in Mitleidenschaft gezogener Mitsubishi wurde später in Delitzsch entdeckt. Bei dem Fahrer seien per Atemmessgerät 1,6 Promille Alkohol festgestellt worden, so die Polizei. Auch die Feuerwehr wurde übrigens zu dem Unfall alarmiert – dann aber wieder von der Polizei abbestellt, mit dem Hinweis, dass das Auto verschwunden ist.

Von lvz