Die Unitas-Wohnungsgenossenschaft hat derzeit einen Bestand von 109 Wohnungen in Delitzsch und will sich an diesem Standort weiter etablieren. Derzeit saniert sie ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße, das die Genossenschaft kürzlich erworben hat. Die Stadt Delitzsch sieht das Unternehmen als einen sehr entwicklungsträchtigen Standort.