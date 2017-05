Die Volkshochschule in Delitzsch beabsichtigt von der Wittenberger Straße in den Unteren Bahnhof zu ziehen. Dazu muss das Bahnhofsgebäude umgebaut werden. Die Planungen laufen, ob der Umzug in den Sommerferien stattfinden kann, ist unklar. Der Eigentümer des Gebäudes will jetzt den Bauantrag stellen. Von dessen Genehmigung hängt der weitere Fortgang ab.