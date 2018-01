Unterricht mal anders: Zschortauer Viertklässler musizieren mit der Band „Wilhelm“

Zschortau. Welcher Grundschüler darf schon mit einer echten Band musizieren? Die Viertklässler der Grundschule Zschortau haben sie, denn zu dem Musikprojekt, mit dem sie sich und ihre Lehrerin Natalie Stahl seit einiger Zeit beschäftigen, haben sie die Leipziger Band „Wilhelm“ zu Gast. Und die Berufsmusiker haben zudem ihren neuesten Song „Tanz aus der Reihe“, der seit voriger Woche auf verschiedenen Portalen zu hören ist, mitgebracht. Mit diesem stellen sich die Musiker zu Beginn dieser etwas anderen Unterrichtsstunde in der Sporthalle vor.

Bandmitglieder erzählen

„Das Zusammenspiel von Instrumenten ist Unterrichtsthema in der 4. Klasse“, erklärt Schulleiterin Katrin Kirchner. Und um das Thema anschaulicher für die Kinder zu gestalten, hatte Musiklehrerin Natalie Stahl die Idee mit der Band. Dabei kommt ihr der Glückfall zugute, dass ihr Mann Sebastian in der Band „Wilhelm“ nicht nur Schlagzeug spielt, sondern dieses Instrument an der Musikschule auch unterrichtet.

Und wie die Kinder von den Musikern erfahren, geben die anderen Bandmitglieder, Gitarrist Max Wilhelm, nach dem die Band benannt ist, und Janik Gehnen, ebenfalls ihr Wissen an Musikschüler weiter. Denn allein mit Auftritten könnten sie ihr Leben nicht bestreiten, berichten sie den Kindern, als diese sie danach fragen, woher sie das Geld für die Instrumente haben.

Tanzen zu „Bist du am Leben“

Ziel ist an diesem Tag, dass die Band ihren Song „Bist du am Leben“ spielt und die Kinder zu dieser Musik tanzen. Dazu haben sie vorher im Musikunterricht den Titel und den Tanz geübt. Doch bevor ganz am Schluss vor den anderen Klassen gemeinsam musiziert und getanzt wird, stellen die Bandmitglieder ihre Instrumente vor und erklären, welche Rolle sie in der Band spielen.

Die Musiker beantworten viele Fragen, denn die Schüler wollen zum Beispiel wissen, wie ein Song entsteht. Meist habe Gitarrist Max die Idee, erzählt Schlagzeuger Sebastian. Diese komme ihm oft nachts, verrät Max und erklärt, dass der Song dann Stück für Stück im Proberaum reife. Schließlich darf sich jedes Kind ein Instrument aussuchen und es ausprobieren, wobei das Schlagzeug in der Gunst vorn liegt. Am Ende wird das gemeinsame Musizieren auf Video festgehalten.

Schulleiterin Kirchner weist derweil schon auf einen weiteren Höhepunkt hin, denn wenn die Außenanlage der umgebauten Schule fertig ist, soll es am 25. Mai einen Tag der offenen Tür geben.

Von Thomas Steingen