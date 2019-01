Delitzsch

Die Hiobsbotschaft kam kurz vor Weihnachten: Teile der Delitzscher Stadtmauer sind vom Einsturz bedroht. Die Neigung der Mauer hat auf einer Länge von etwa 30 Metern zur Gasse hin so stark zugenommen, dass während eine Straßenlaterne vor einigen Jahren noch Zentimeter weg von der Mauer stand, diese einzelne Laterne die Mauer nun zu halten scheint. Eine Gefahr, die man nicht hinnehmen konnte und wollte, dafür ist der Neigungswinkel zu stark. Seitdem ist die Mauergasse an der Ecke zur Leipziger Straße für den Verkehr und für Fußgänger gesperrt.

Sperrung nervt

Anwohner und Anlieger sind genervt von der Sperrung, wenngleich die Einbahnstraßenregelung zum Teil aufgehoben wird. Bekanntlich aber fährt man in der Delitzscher Altstadt oft genug schon mit der Kirche ums Dorf, die Vollsperrung verschärft das. Allzu lange soll diese Sperrung nicht mehr anhalten, ist man in der Stadtverwaltung zuversichtlich. „Wir hoffen, dass wir zumindest den Verkehrsweg bald wieder freigeben können“, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Vorausgesetzt, man kann die Mauer so sichern, dass man sich wieder dort entlang bewegen kann. Die ersten Arbeiten an der Mauer haben bereits stattgefunden. Ende der vergangenen Woche wurden die nötigen Baugrunduntersuchungen durchgeführt und dabei auch die Verankerungen von 2004 näher betrachtet. Diese „Gründungsverbesserungen“ sollten die Mauer eigentlich stabilisieren, gefruchtet hat es offenkundig nicht sehr lange. Es geht nun darum, die Lage des tragfähigen Untergrunds für die Mauer zu ermitteln und zu verstehen, warum genau sich das Delitzscher Wahrzeichen – erstmals 1410 erwähnt – so in Schieflage begeben hat. Nach den Arbeiten auf der Zwingergartenseite ist die Mauer nun teilweise frisch verfugt, die Experten brüten nun über ihren gesammelten Daten und werten diese aus.

Ergebnisse kommen bald

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen wird in der Stadtverwaltung noch in dieser Woche gerechnet. Dann soll mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen werden, wie das Sicherungskonzept für die Delitzscher Stadtmauer aussehen kann. Wie eine Sanierung konkret erfolgen kann, ist dann zukünftig noch mit einem Planungsbüro zu besprechen.

Von Christine Jacob