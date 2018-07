Krostitz

Wenn am Sonntag die East German Custom Show zum ersten Mal auf dem Brauerei-Gelände in Krostitz stattfindet, sind auch alle eingeladen, einmal ihre Bikes oder Autos vorzuzeigen, die das Ur-Krostitzer-Design auf dem Blech tragen. „Denn wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Anfragen von Bastlern, die das Logo in der einen oder anderen Form verwenden wollten, oder die nach dem richtigen Farbton fragten“, erzählt Ines Zekert, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Brauerei verantwortlich ist.

Extra Zone für Enthusiasten

Sie würde den Enthusiasten beim Treffen am Sonntag gern eine extra Zone beim Treffen einräumen. Das wird ansonsten vom Bad Dübener Patrick Reichelt organisiert, der dazu rund 100 getunte und veredelte Fahrzeugmodelle aus ganz Deutschland und auch aus Österreich eingeladen hat. Während diese durch tiefer gelegte Fahrgestelle oder extra starke Audio-Anlagen auffallen, scheint auch der Drang, vieles, was Räder hat, in Waldgrün und mit dem Signet des Schwedensoldaten zu verzieren, vielfältig verbreitet. Ob Fahrrad, Traktor oder Mini-Trike aus einem Bierkasten, im Postfach von Ines Zekert landeten bereits Fotos vieler Beispiele. „Das hat sicher etwas mit Lokalpatriotismus zu tun“, vermutet Frank Grabsch. Der ist als Krostitzer und als Inhaber einer Werbefirma ohnehin vom Fach. Und er muss es auch deshalb wissen, weil sein Sohn gerade vor einiger Zeit seine Simson-Schwalbe in dieser Richtung aufwertete.

East German Custum Show auf dem Gelände der Brauerei Krostitz am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Anmeldungen für Ur-Krostitzer-Fahrzeuge: Telefon 34295 77648, E-Mail: I.Zekert@radeberger-gruppe.de

Von Heike Liesaus