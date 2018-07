Wiedemar

Knapp drei Wochen nach dem Brand bei Harry-Brot im Wiedemarer Gewerbegebiet nahe der Autobahn ist die Ursache gefunden. Wie die Marketing-Leiterin des Backwarenherstellers auf LVZ-Nachfrage erklärte, war „ein technischer Defekt, der durch die Brandermittler nicht näher spezifiziert werden konnte“, ursächlich für das Feuer. Laut Karina Alikhan habe der Brand in einer der beiden Produktionshallen Schäden am Gebäude und den Anlagen angerichtet. „Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden“, so die Marketingchefin.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Für die Produktionsmitarbeiter am Standort in Wiedemar hat der Brand Folgen. Sie werden derzeit sowohl in anderen Harry-Betrieben als auch für Sanierungstätigkeiten auf dem Gelände an der Airterminalstraße eingesetzt. Einige der Beschäftigten sind aber auch bereits an ihre Arbeitsplätzen zurückgekehrt. Die Produktion sei seit vergangenen Samstag teilweise wieder aufgenommen worden, informierte Karina Alikhan.

Zu dem Feuer, das am frühen Morgen des 15. Juni ausgebrochen war, mussten Feuerwehren der Gemeinde Wiedemar sowie aus Delitzsch, Schkeuditz und später beispielsweise auch aus Gemeinden wie Rackwitz und aus dem nahen Saalkreis in Sachsen-Anhalt ausrücken. Gemeinsam gelang es den Kameraden, den Brand innerhalb von etwa 45 Minuten unter Kontrolle zu bekommen. Alle Personen konnten aus dem Gefahrenbereich gebracht werden, „zu Schaden gekommen ist niemand“, bestätigte Alikhan. Eine große schwarze Qualmwolke hatte zeitweise über dem Produktionsstandort nahe der Autobahn 9 gestanden.

Produktionsausfälle durch andere Standorte kompensiert

Die Harry-Großbäckerei in Wiedemar produziert Sandwich- und Toastbrötchen sowie Schnitt- und Ganzbrot vornehmlich für die Regionen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. „Die durch den Brand entstandenen Produktionsausfälle konnten durch Kapazitäten in anderen Harry-Betrieben gedeckt werden“, so das Unternehmen.

Die Produktion in Wiedemar wurde 1993 in Betrieb genommen und seitdem mehrfach erweitert. Aktuell sind am Standort 466 Mitarbeiter tätig, davon 222 in der Produktion. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen in Deutschland 4 180 Mitarbeiter.

Von Mathias Schönknecht