Delitzsch

Hilfe, wo ist die Task-Leiste? Wo sind die Dateien, nachdem der Enkel die Ordner am Wochenende neu angelegt hat? Auch um solche Fragen geht es bei Computeranwender-Treffen, die an der Volkshochschule Delitzsch (VHS) laufen. Dort macht Uwe Vetterlein seit zirka 15 Jahren Senioren fit fürs Digitale. „... aber auch andere Altersgruppen“, betont er. Schließlich ist das Interesse fürs Office-Paket und für Bildbearbeitung generationenübergreifend. Das ist die freiberufliche Schiene des 57-Jährigen. Eine feste Stelle hat er auch bei der VHS in Bitterfeld. Dort betreut er die Datentechnik-Systeme.

Anwender-Stamm

„Vor zehn Jahren war der Bedarf aber noch viel höher. Die Jüngeren wachsen ja inzwischen damit auf“, so Vetterlein. Allerdings: Ein Stamm derjenigen, die bei den Computer-Anwendertreffen zusammenkommen, ist bereits seit fast zehn Jahren dabei. In jedem Herbst starten die Kurse mit der Wiederholung von Grundlagen. Fragen mitzubringen, ist gern gesehen. Die Empfehlung, diese aufzuschreiben, wird von den Teilnehmern gern befolgt. „Oft geht es dann so los, dass sich jemand entschuldigt, etwas wissen zu wollen, was die anderen wohl nicht interessiert“, erzählt der VHS-Dozent. „Aber die Besorgnis ist meist unbegründet, denn ich sehe dann schon, dass einige der anderen Teilnehmer auf ihrer Liste genau diese Frage abstreichen.“

Sicherheits-Thema

Sicherheit ist ein ganz großes Thema: Woran zum Beispiel sind schädliche E-Mails zu erkennen, die lieber nicht geöffnet werden sollten? Es geht um Betrugsmaschen im Internet ebenso wie um Online-Banking, um das Anlegen einfacher Tabellen oder auch erste Schritte der Bildbearbeitung.

Vor allem hat Uwe Vetterlein Verständnis, dass Dinge, die für den einen Alltag sind, für den anderen eine Herausforderung darstellen. „Wenn ich die Waschmaschine anschalten will, frage ich auch meine Frau. Außerdem ist es auch für mich gut, immer mal wieder über die Grundlagen nachzudenken.“

Volkshochschulkurse für Einsteiger mit Uwe Vetterlein oder seinen Kollengen starten unter anderem für Computereinsteiger am 27. September und am 22. Oktober, für Microsoft Office (25. September), für Grundlagen der Internetnutzung (23. Oktober). Nachfragen lohnt sich auch außer der Reihe, weil Lehrgänge jeweils erst ab einer Mindestteilnehmerzahl starten. Info online unter www.vhs-nordsachsen.de oder per Telefon unter 034202 750.

Von Heike Liesaus