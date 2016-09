Wiedemar.. Ein Auffahrunfall am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr endete für einen VW-Fahrer tödlich. Unmittelbar hinter der Autobahnauffahrt A 9 in Richtung Zwochau wollte der Mann mit seinem Pkw in die Straße Kirchmark Richtung Kölsa abbiegen und zeigte dies offenbar auch an. Ein nachfolgender Lkw eines Abschleppunternehmens fuhr auf den Pkw auf. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Fahrer des Pkw verstarb, sein Beifahrer schwer verletzt ausgeflogen werden musste. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Pkw ist im Saalekreis zugelassen. Der Kreuzungsbereich wurde voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Wiedemar war im Einsatz ebenso der Rettungsdienst aus Delitzsch. Auf Grund des tödlichen Ausgangs übernahm der Verkehrsunfalldienst die Ermittlungen. Die Erstaufnahme hatten Polizeibeamte des Delitzscher Reviers vorgenommen.

Von Ditmar Wohlgemuth