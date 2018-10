Delitzsch

Schlechte Nachrichten für Familien: In Delitzsch muss erneut ein Spielplatz teilweise demontiert werden und beliebte Geräte beziehungsweise Teile davon kommen erstmal weg, bevor Ersatz geschaffen werden kann. Betroffen ist der Spielplatz am Halleschen Turm. Dort ist es in letzter Zeit mehrfach zu Vandalismus gekommen.

Am Patenschaftsgeschenk der Stadt Friedrichshafen, eine Pirouette, wurde Anfang Oktober die Halte-Stahlstange abgerissen, so dass nur noch der Teller da ist. Das Gerät muss zurückgebaut werden, da es eingeschränkt in der Funktion ist. Quelle: Stadtverwaltung Delitzsch

Aktuell wurde eine Pirouette, mit der sich Kinder sicher drehen konnten, schwer beschädigt. Von dem Geschenk, das mal die Partnerstadt Friedrichshafen machte, ist jetzt nur noch der Drehteller da. Die Haltestange ist abgerissen. Dazu muss pure Gewalt nötig gewesen sein. Das Gerät muss nun zurückgebaut werden, da es in seiner Funktion eingeschränkt ist, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Kinder können es ohne die Stange nicht mehr richtig nutzen.

An der Wippe wurden die Haltebügel abgebrochen, die scharfen Kanten sind ein Verletzungsrisiko Quelle: Stadtverwaltung Delitzsch

Rohe Gewalt traf auf dem selben Spielplatz bereits im September auch die Kinderwippe. Dort wurden die Haltebügel aus Stahl abgebrochen. Es entstanden scharfe Kanten, an denen sich auch bereits ein Elternteil verletzt hat. Aktuell prüft die Stadtverwaltung den Austausch des Geräts. Nächstes Opfer von Vandalismus wurde die Kletterkombination auf dem Platz. Im September erfolgte eine Brandstiftung an dem Kletter- und Balancierseil. Da es nun zu Spliss der einzelnen Drahtlitzen kommen kann, die dann ziemlich schmerzen können, muss auch das Seil demontiert werden.

Am Kletter- und Balancierseil an der Kletterkombination erfolgte im September Brandstiftung. Es kann nun zu Spliss der einzelnen Drahtlitzen kommen, welche dann sehr weh tun können. Das Seil wird deshalb demontiert. Quelle: Stadtverwaltung Delitzsch

Die Vandalismus-Schäden dieser vergangenen Wochen sind leider nicht die einzigen auf dem Areal. Bereits im August erfolgte die rabiate Zerstörung der Sitzbretter am Wippauto. Der Schaden wurde zeitnah behoben, den Täter hat die Polizei schon gefunden. Bereits zu Jahresbeginn brach die Feder eines erst im Sommer 2017 eingebauten Wippgerätes, weil jemand es völlig abnorm überlastet haben muss. Auch dies hat die Stadt zeitnah erneuert.

Reparatur kann dauern

Man sei bemüht, die Schäden schnellstmöglich zu beheben, so dass davon keine Gefahren mehr ausgehen können, heißt es aus der Stadtverwaltung. Im zweiten Schritt bemüht man sich dann um Lösungen, damit das Spielen wieder möglich wird. Die Reparatur der einzelnen Spielgeräte könne aber auch mal eine Weile dauern, teuer ist es obendrein.

Vandalismus immer wieder Thema

Immer wieder macht Vandalismus in Delitzsch und den Ortsteilen Ärger. Betroffen davon sind immer wieder die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet, der in der Halleschen Straße ist nur das jüngste traurige Beispiel unter den mehr als 30 öffentlich zugänglichen Arealen. Auch in der Rathenaustraße und auf dem Gelände des alten Friedhofs, dem Marienpark, gibt es immer wieder Ärger. Jeder Spielplatz in Delitzsch wird mindestens 16 Mal pro Jahr, durch die Servicegesellschaft und einen speziellen Spielplatzbegutachter, in Augenschein genommen, damit Schäden schnell auffallen und behoben werden können. Wer Schäden bemerkt, kann diese auch über den Bürgermelder auf www.delitzsch.de an die Stadt melden. Hinsichtlich der Vandalismusschäden auf dem Spielplatz hat er sich bewährt: In zwei der Fälle konnte die Verwaltung binnen vier Stunden nach Meldung durch Bürger den Schaden abstellen beziehungsweise die Anlage sichern. Auch das Bürgerbüro unter 034202 67200 ist Ansprechpartner für Ärgernisse wie Vandalismus und illegale Müllablagerungen.

Von Christine Jacob