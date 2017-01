Sie haben vermutlich unter so manchem Weihnachtsbaum gelegen – Eintrittskarten für große Veranstaltungen 2017 in Leipzig. Oft ist da die Fahrt mit dem Öffentlichen Personennahverkehr inbegriffen und an diesen schönen Service haben sich viele schon gewöhnt. Aber Achtung, für Nordsachsen gilt das Kombiticket aus Veranstaltung und ÖPNV nicht unbedingt.