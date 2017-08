Verkehrserziehung: Delitzscher Polizei wünscht sich Vereinsengagement

Delitzsch/Löbnitz. Ein Original wirft das Handtuch: Horst Markgraf (76), Löbnitzer Tausendsassa und engagierter Fahrlehrer auch im Rentenalter, hat die Verkehrserziehung für Kinder nun endgültig aufgegeben. Ein Großteil seines Ausbildungsmaterials vom Schild bis zum Kegel hat er abgegeben, wird damit nicht mehr als Lehrer zur Verfügung stehen. Damit endet ein weiteres Verkehrserziehungskapitel für Delitzsch und die Umgebung.

Denn seit die Verkehrswacht in der Loberstadt vor rund fünf Jahren die Segel strich, gab es bis auf das private Engagement des inzwischen 76 Jahre alten Löbnitzers kaum beziehungsweise keine durchgehende Federführung mehr zum Thema Verkehrserziehung für Kindergarten- und Grundschulzwerge. In der Grundschule gehört Verkehrserziehung zwar zum Lehrplan, so anschaulich wie es die Verkehrswacht oder später der Senior leistete, kann es aber mit begrenzten Mitteln nicht gelingen. Bei der Polizei reichen die Kapazitäten auch nicht aus, das Programm der Verkehrswacht komplett zu übernehmen, dort beschränkt es sich auf die Radausbildung. „Das gilt bis auf Widerruf“, betont Revierleiter Klaus-Dieter Kabelitz. Optimaler für das Thema sei ein Verein wie es die Verkehrswacht war, um die Ausbildung der Kinder zu übernehmen.

Hoffen auf neuen Verein

Horst Markgraf hat einen Großteil seines Materials an die Verkehrswacht in Torgau gegeben, weitere Utensilien gingen zu einer Bekannten, die an einer Leipziger Schule unterrichtet. „Es wäre so schön, wenn einfach mal drei Mann auf die Beine kommen und das übernehmen“, hofft der Rentner, dass ein neuer Verein mit jüngeren Leuten in nicht allzu ferner Zukunft die Aufgabe übernimmt.

Von Christine Jacob