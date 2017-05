Delitzsch. Crash am Morgen: Auf der Kreuzung von Dübener Straße und Angerstraße, unmittelbar am Delitzscher Klinikum, hat es am Dienstag gekracht. Gegen 8.15 Uhr kollidierten in der Tempo-30-Zone ein weißer Peugeot und ein weißer Nissan. Der Nissan wurde durch den Zusammenstoß auf die Seite gedreht.

Vorfahrt missachtet

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Peugeot auf der Dübener Straße in Richtung der Bitterfelder Straße. Eine entgegenkommende Nissan-Fahrerin wollte nach links in die Angerstraße abbiegen und missachtete dabei wohl die Vorfahrt der Peugeot-Fahrerin. Die Wagen prallten zusammen.

Es blieb bei leichten Verletzungen bei der Fahrerin des weißen Nissan Micra, die Frau am Steuer des Peugeot erlitt einen leichten Schock. Beide wurden im Krankenhaus versorgt. Zur Höhe des Sachschadens ist zur Stunde nichts bekannt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Von Christine Jacob