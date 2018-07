Delitzsch

Die vermisste 18-Jährige aus Delitzsch hat sich noch am Freitag bei der Polizei Jena gemeldet. Ihr gehe es gut und es gebe keinen weiteren Handlungsbedarf seitens der Polizei, teilte die Landespolizeiinspektion Jena mit. Die Fahndungsmaßnahmen seien deshalb eingestellt worden. Die junge Frau war seit dem 23. Juli vermisst. An diesem Tag hatte sie sich bei einer Verwandten 20 Euro geliehen. Über die Familie und auch Freunde wurde bekannt, dass sie einen Freund hat, der in Jena wohnen könnte.

Von LVZ