Vermisste Frau an Delitzscher Gleisen gefunden

Delitzsch. Es ist das nach erstem Anschein glückliche Ende einer seit Ostermontag offiziell laufenden Vermisstensuche in Delitzsch. Am Dienstagnachmittag konnte eine Frau aus den Büschen unmittelbar am Gleisbett der Bahnstrecke zwischen Delitzsch und Halle gerettet werden.

Seit Montag als vermisst gemeldet

Die Frau, geboren nach ersten Angaben im Jahre 1981, galt laut ersten Polizeiangaben seit dem Abend des Ostermontags beim Delitzscher Polizeirevier als vermisst. Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr fanden schließlich Kinder die Frau in einem Gebüsch auf dem Bahndamm am Oberen Bahnhof. Zur Unterstützung des herbei gerufenen Rettungsdienstes und der Polizei wurde auch die Feuerwehr Delitzsch alarmiert, die Frau aus der misslichen Lage zu befreien.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Bahnlinie blieb unberührt. Quelle: Wolfgang Sens

Die Kameraden hatten die Aufgabe, zunächst die Stelle von Gestrüpp so weit zu befreien, dass der Abtransport der Frau gelingen konnte. Nach ersten Polizeiangaben war die Frau ansprechbar, ihre weitere Versorgung übernahm der Rettungsdienst. Über weitere Details des Falls machte die Polizei keine Angaben.

Von cj