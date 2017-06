Leipzig/Delitzsch. In Delitzsch ist am Dienstagnachmittag eine Leiche entdeckt worden. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de bestätigte, handelt es sich bei dem Toten um einen 60-Jährigen, der am Wochenende aus einem Behindertenzentrum in der Erzberger Straße verschwunden war. Der leblose Körper des Mannes wurde gegen 14 Uhr in der Lober in der Nähe des Naundorfer Weges entdeckt.

„Ein Fremdverschulden am Tod des Mannes schließen wir nach ersten Erkenntnissen aus“, so Voigt. Am Nachmittag war bereits der Gerichtsmediziner vor Ort. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, soll die Leiche nun obduziert werden.

Gegen 15.45 Uhr war die Leiche schließlich durch die Feuerwehr geborgen und abtransportiert worden, wie Nadja Grießbach aus der Leitstelle der Leipziger Feuerwehr zu LVZ.de sagte.

Der 60-Jährige war am Samstag aus der Einrichtung in der Erzberger Straße verschwunden. Der Mann gilt als demenzkrank, er soll bereits des Öfteren das Behindertenzentrum auf eigene Faust verlassen haben. Am Wochenende hatte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht.

Von luc