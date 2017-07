Vernachlässigt Delitzsch die Ortsteile bei der Grünpflege?

Das weltweite Netz schafft Öffentlichkeit. Probleme werden diskutiert, in manchem Fall aber auch einfach Frust abgeladen – an den Betroffenen vorbei. So findet sich in den sozialen Netzwerken mancher Unmut, wie die Stadt Delitzsch Grünflächen außerhalb der Innenstadt pflegt. Doch ist die für die Kritik überhaupt die richtige Adresse?