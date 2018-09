Delitzsch

Jede Menge Arbeit gab es am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag für Feuerwehrleute rund um Delitzsch. Gegen 18.20 Uhr gingen das erste Mal die Meldeempfänger und Sirenen, da es in der Gartenanlage am Delitzscher Wasserturm zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war und ein Laubenbrand vermutet wurde. Vor Ort stellte sich für die Feuerwehren Delitzsch und Selben/Zschepen heraus, dass eine Feuertonne zum Müllvernichten benutzt wurde und den starken Qualm verursacht hatte.

Kilometerlange Ölspur

Gegen 20.15 Uhr mussten Kameraden aus Delitzsch, Selben/Zschepen, Schenkenberg sowie Hohenroda und Mocherwitz erneut alarmiert werden. Eine Ölspur zog sich über mehrere Kilometer vom Delitzscher Ortsteil Storkwitz über den gesamten Stadtring und die Staatsstraße 4 bis zum Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda. Die Feuerwehrleute stumpften die Fahrbahnen an kritischen Stellen bis weit nach 22 Uhr ab, die weitere Entsorgung übernahm dann eine Spezialfirma. Der Verursacher der etwa 14 Kilometer langen Spur ist bekannt.

Großbrand in Kossa

4 Uhr in der Nacht mussten die Delitzscher dann im Norden der Stadt eine Amtshilfe für den Rettungsdienst leisten. Um diese Zeit konnten zahlreiche Kameraden in Kossa gerade die Restlöscharbeiten eines großen Brandes beenden – gegen 22.30 Uhr war es zum Vollbrand einer Tischlerei gekommen.

Von cj