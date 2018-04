Delitzsch

Arbeitseinsatz in der Delitzscher Kita „Am Park“. „Endlich ist es soweit. Wir krempeln die Ärmel hoch und schaffen für die Kinder den langersehnten Abenteuerhof“, kündigt Matthis Nowak an. So geschehen am Samstag.

In jeder Ecke schafften Eltern und Erzieher der Kindertagesstätte mit ihren Händen kleine neue Oasen, während die Kinder wenige Meter weiter auf dem hiesigen Außengelände spielten. Der Frühjahrsputz zog sich über das gesamte Gelände – Krippenspielplatz, Holzwerkstatt und Matschanlage wurden bereinigt. Im kleinen Garten setzten die beiden Väter Florian Stellten und Max Pohl ein neues Vogelhäuschen auf, wenige Meter weiter strahlte das frisch gepinselte Dach des Spielhäuschens in einem satten Gelbton durch die Parkanlage.

Die insgesamt 134 Kinder des Natur- und Bewegungskindergartens in Delitzsch sind voller Vorfreude und schon sehr gespannt, welche ihrer Ideen in den nächsten Wochen verwirklicht werden. Denn die Mädchen und Jungen konnten malen, was sie sich vorstellen und wünschen. Mit diesen Anregungen soll nun seit Samstag ein sogenannter Abenteuerhof entstehen (wir berichteten). Der triste Hof soll unter anderem mit einem Kletterparcours, Sommer-Außendusche und Sitzgelegenheiten aufgehübscht werden. „Wir freuen uns als, OVB-Team das Elternprojekt mit Manpower zu unterstützen. Zusätzlich spenden wir – gemeinsam mit dem Hilfswerk Menschen in Not, dem gemeinnützigen Verein der OVB, 2000 Euro für die neu geplante Außenanlage“, so Nowak weiter. Die Idee zu dem Umbauprojekt sei in enger Zusammenarbeit mit der Kita-Leiterin Frau Heike Meißner und dem Elternrat entstanden, in dem sich auch Matthias Nowak, der als Geschäftsstellenleiter für die OVB Vermögensberatung AG in Leipzig tätig ist, engagiert. Vor allem das persönliche und liebevolle Engagement der Erzieherinnen gefalle ihm, betonte Nowak, dessen vierjährige Tochter die Kita „Am Park“ besucht. Er sehe jeden Tag, wie wohl und geborgen sich seine Tochter dort fühlt. „Auf diese Weise möchte ich mich bei dem Kindergarten-Team bedanken und freue mich darauf, die Wünsche der Kinder erfüllen zu können“, sagte der 33-Jährige. Und das nicht nur mit Worten. Denn am Samstag wurde kräftig mit zugepackt.

Von Frank Pfütze und Alexander Prautzsch