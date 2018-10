Delitzsch

Über vier Tage hinweg tobte die Stimmung mit bayrisch-froher Laune im Festzelt der 8. Delitzscher Wiesn auf dem Festplatz am Tiergarten. Nach dem Startschuss durch DJ Rocky und der Schlagermafia floss das kühle Blonde am Freitagabend nach zahlreichen „Prosit“ zielsicher und literweise in die Maßkrüge hinein.

Zur Galerie Vier Tage beste Stimmung herrschte jetzt bei den Delitzscher Wiesn im Festzelt am Tiergarten.

Darauf folgte am Samstagabend im prall gefüllten Festzelt die Rostocker „Testband“ mit alt bewährten Partyhits als diesjährige Wiesenband. Zu Titeln wie „Die immer lacht“ und „Cotton Eye Joe“ füllte sich die Tanzfläche mit vielen Besuchern, nach einer Stärkung mit Weißwurst und Brezel oder einem Wiesn-Hähnchen, bis in den späten Abend hinein. Mit den Familien-Wiesen am Sonntag setzten die Veranstalter ihre Tradition fort und lockten mit der Unterstützung des Delitzscher Carnevalsverein und Steffen Heidrich als Roland-Kaiser-Double Familien zu Kaffee und Kuchen. Mit der Vorfeiertagsparty am Dienstag setzten die beiden sächsischen DJ-Duos Stereoact (Erzgebirge) und Anstandslos und Durchgeknallt (Schirgiswalde) den krönenden Abschluss.

Von Alexander Prautzsch