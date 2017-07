Vier Verletzte bei Unfall zwischen Krostitz und Krensitz

Krostitz. Vier Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend gegen 15.20 Uhr verletzt. Eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Mitsubishi Colt kam auf der B 2 zwischen Krostitz und Krensitz nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich zwei Mal. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei in Delitzsch unklar. Bei dem Überschlag verletzten sich die Insassen – ein zweijähriges Kind und eine 77 Jahre alte Frau schwer sowie die Fahrerin und ein neun Jahres Kind leicht. Alle Vier mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Autos entstand laut Polizei Totalschaden.

Von Frank Hörügel