Delitsch

An der Einmündung der Albert-Böhme-Straße zur Karl-Marx-Straße in Delitzsch kam es Dienstag morgen zu einem Unfall. Ein Renault und ein Skoda stießen an der abbiegenden Hauptstraße zusammen. Der Skoda-Fahrer wollte auf der Karl-Marx-Straße geradeaus in die Nebenstraße fahren. Er beachtete nicht, dass der Renault, der aus der Albert-Böhme-Straße kam, Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrer und zwei im Renault mitfahrenden Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste auslaufende Kraftstoffe binden und beseitigen. Polizei und Rettungssanitäter waren im Einsatz. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle musste für ungefähr eine Stunde zur Unfallaufnahme und Beräumung gesperrt bleiben.

Von Heike Liesaus