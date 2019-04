Löbnitz

Mehrere Wassersprenger sprühten neben der evangelischen Kirche Löbnitz gegen die Frühjahrstrockenheit an. Sie befeuchteten keinen Rasen, sondern Erdhaufen. Denn es wird jetzt schließlich jede Menge gepflanzt auf dem Gelände. Die Wurzeln der Stauden, Sträucher und Bäume sollten nicht in staubtrockenem Boden landen. Am Gründonnerstag waren die Arbeiten für den „ Kirchgarten Ave von Schönfeld“ im vollen Gang. Die Besucher von Gottesdienst und Kirche fanden nun während der Osterfeiertage zwar ringsherum eine Baustelle vor. Aber es war auch beeindruckend zu verfolgen, wie die Idee des Begegnungsortes für Einheimische und Gäste, für Alte und Junge inmitten des Ortes mehr und mehr Gestalt annimmt. Landschaftsarchitekt Florian Erler hatte vor einigen Wochen nicht zu viel versprochen. Inzwischen ist schon einiges vom „Lehr- und Lustgarten“ zu sehen, der Mitte Juli fertig werden soll.

Zur Galerie Das Gelände rings um die Löbnitzer Kirche ist zur Baustelle geworden. Hier wird ein Garten gestaltet, der Anziehungspunkt für Einheimische, Gäste, für Junge und Alte werden soll.

Vor der Kirche ist zum Beispiel schon der Querweg zu erkennen, mit dem die kleine Geländeerhebung durchbrochen wird, die mit ortstypischen Feld- und Pflastersteinen eingefasst ist. Hinter der Kirche verlegten Jens Krätzschmar und sein Kollege Jonny Wittig vom Galabau Wurzen dieser Tage das Pflaster für den Weg, der geschwungen zum Eingang führt. Die roten Klinker sind extra für das Projekt angefertigt worden. „Das Verlegen dauert natürlich länger als bei anderem Pflaster“, erklären sie. Jeder Stein ist in Augenschein zu nehmen, um ihn mit der besten Seite nach oben zu verlegen. Fugenkreuze werden als Abstandhalter eingefügt. Die müssen zum Schluss wieder entfernt und Fugensand eingekehrt werden.

Erstes Grün

Die Beetflächen neben den Randsteinen waren teils schon bepflanzt. Erstes Grün und Blüten zeigten sich. Die Erde ringsum ist mit Mulch bedeckt, auch um die Feuchtigkeit im Boden zu halten. Das Kriegsdenkmal vor der Kirche verhüllen Planen. Aber am Fundament waren Bernd Brandt von der Firma Löbnitz Bau gemeinsam mit einem Kollegen am Werk. Sie tauschten die Ziegelsteine des Fundaments aus. Sie haben sich mit den Jahrzehnten zersetzt und sind bröckelig: „Das machen wir Ecke für Ecke. Es darf schließlich nicht umkippen. Das Gewicht wird auf zwölf Tonnen geschätzt.“ So werden die Pflasterarbeiten, die auch rund ums Denkmal weitergehen, vorbereitet. Dessen Restaurierung ist ebenfalls geplant.

Spielplatzbauer kommt

„Viel musste im Untergrund für die Anlegung der Wege getan, Entwässerungsleitungen und Drainagen gespült, gesäubert und neu angelegt werden“, informiert Pfarrer Matthias Taatz zum Verlauf. „Auch der Spielplatzbauer hat seine Geräte bereits eingemessen und wird nach Ostern mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen.“

Von Heike Liesaus